Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 8 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

18

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

19

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

20

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

20

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