Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 8 Ekim 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.