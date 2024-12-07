Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Aralık 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
21/
11
Yarın
20/
10
Pazartesi
20/
8
Salı
21/
8
Çarşamba
20/
9
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