Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Eylül 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Eylül 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 36°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 35°. 9 Eylül 2024 Pazartesi Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 38°. 10 Eylül 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 36°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 34°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

36

/

26

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

35

/

25

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

38

/

24

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

36

/

24

Çarşamba

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

34

/

24

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