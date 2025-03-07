Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Mart 2025
Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 10 Mart 2025 Pazartesi Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 11 Mart 2025 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
8
Yarın
26/
10
Pazartesi
26/
9
Salı
25/
9
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