Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 9 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.
Bugün
25/
12
Yarın
23/
13
Salı
24/
14
Çarşamba
26/
12
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