Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 9 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.