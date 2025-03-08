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Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Mart 2025

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Mart 2025
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 10 Mart 2025 Pazartesi Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 11 Mart 2025 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

8

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

10

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

9

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