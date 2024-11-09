Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 12 Kasım 2024 Salı Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

10

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

26

/

14

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

24

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

12

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