Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 11 Şubat 2025 Salı Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Adana hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.