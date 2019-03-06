Adana Şakirpaşa Havalimanı'na, 20-21 Aralık akşamlarında, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi sonucu birçok uçak inemedi.

Uçaklar çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirilirken, havalimanı yönetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir yazı yazdı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre mektupta, 'kalitesiz yakıt' kullanan çevre mahallelerin pistleri duman altında bıraktığı ve bu duruma önlem alınması istendi. Bunun üzerine Çevre Müdürlüğü, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü ile Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğünden rapor istedi.

Meteoroloji, 20 Aralık akşamı saat 21.20'den başlayıp 21 Aralık gecesi saat 03.25'e kadar süren durumu 'sis ve pus' olarak tanımlarken, Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğü, 20 Aralık akşamı saat 18.00 ile 22.00 arasında 'ısınma kaynaklı partikül madde artışı' olduğunu bildirdi.

SONUÇ: ENVERZİYON

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı nihai değerlendirmesinde, meteorolojik faktörlerin öne çıktığı 'enverziyon' (ısınan havanın yükselirken kendinden daha sıcak hava kütlesiyle karşılaşması) nedeniyle 'sis' ve 'pus' oluştuğunu vurguladı.