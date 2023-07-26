Adana için artçı sarsıntı uyarısı

İKİ EV YIKILDI, 4 KİŞİ YARALANDI



Osmaniye'nin Sumbus ilçesi ile Kozan'ın Göller Yaylası'nda dağdan kopan kaya parçaları da evlere isabet etti. İki ev de kullanılmaz hala geldi. Onlarca kişi ise korku ve panikle başvurdukları hastanelerde tedavi edildi. Kadirli ve Kozan'da paniğe kapılarak evlerinden atlayan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



ARTÇILAR SÜRECEK



Depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde en büyüğü 4.4 olan 140 artçı yaşandı. Uzmanlar, artçıların devam edeceğini bildirdi.



Depremden etkilenen Kozan, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.