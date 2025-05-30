Adana ilçelerinde tarım arazileri sular altında kaldı

İlçelerde birkaç gündür etkili olan aşırı yağış bugün de devam etti. Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Aniden bastıran sağanak, tarım arazilerini sular altında koyup çiftçileri zor durumda bıraktı. Yağış sebebiyle taşan dereler de tarım arazilerine aktı.



Görevliler iş makineleriyle dereyi temizlemek için çalışma başlattı. Karaisalı ilçesinde de birden bastıran süper hücre etkili oldu. Kısa süre devam eden yağmur nedeniyle bu ilçede de tarım arazileri zarar gördü.



Çiftçi bu yıl hem dondan hem de yağmur ve doludan dolayı bir hayli zarar gördü.