Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı mevkisinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı

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'daki Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda başladı.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 1 Alaşehir'deki yangına havadan da müdahale ediliyor

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

7 saatlik müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 2 Nazilli'deki yangın makilik alanda başladı

NAZİLLİ'DE YANGIN

İkinci yangın haberi ’ın Nazilli ilçesinden geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Beğerli Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 3 Adana'daki yangında helikopterler bölgeye sevk edildi

ADANA'DA ORMANA SIÇRADI

'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 140 personel, 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, ilk müdahale araçları ve iş makineleri yönlendirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 4 Kozan'da yangına havadan müdahale ediliyor

ADANA'DA İKİNCİ YANGIN

17.00 sıralarında Kozan ilçesinde Yassıçalı mevkisinde çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 10 dönüm alanda yeni ekilmiş portakal bahçesine zarar verdi.

Makilik alanda devam eden yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Kozan Belediyesi su tankeri tarafından müdahale başlatıldı.

, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 5 Balıkesir'de yangına havadan müdahale ediliyor

BALIKESİR'DE

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 2 uçak, 3 helikopter, 1 dozer, 1 greyder, 37 iş makinesi ve 120 personelle yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Ekipler, yangını soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA KENT MERKEZİNDE

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çamların bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının bölgeye daha fazla yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Dingil, "Yangına 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangınla mücadelede yaklaşık 150 personel görev yaptı. Ekiplerimiz, yangının ilerlemesini önleyerek kontrol altına alınmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Dingil, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 6 Konya'daki yangın Ilgın ilçesinde çıktı

KONYA'DA

Gökçeyurt Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir ve Ilgın belediyeleri ile Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana Kozan'da yangın: 3 saatin ardından kontrol altına alındı - 7 Aliağa'daki yangın kontrol altında

ALİAĞA’DA

İzmir’in Aliağa ilçesinde de orman yangını çıktı.

, liman yakınlarında saat 14.30’da başladı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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