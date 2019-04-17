Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler arasında görevde olan iki polis ve bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.