Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 146 kişi için yakalama kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.