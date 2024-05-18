Adana merkezli 4 ilde sahte altın operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şunları söyledi:



"Adana merkezli 4 ilde 'Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan' şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3' operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 4 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 78 adet reşat altın ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.



Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.



Operasyonlar sonucu 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve Siparişlere ait evraklara el konuldu"

