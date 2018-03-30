Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana, İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine düzenlenen yasa dışı gösterilere ve terörist cenazelerine katıldığı, kırsal bölgelere eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Diğer şube müdürlüklerinin de katıldığı Adana'daki operasyonda özel harekat polisinin yanı sıra polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.
Adana'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 5'i kadın 34 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
DAEŞ OPERASYONU
Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve savaş bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.