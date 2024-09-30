Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, adli bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi üzerine, soruşturmanın etkin yürütülmesi adına partisinden istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."
AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 265'E İNDİ
Zenbilci'nin istifası ile AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 265'e düştü.
AHMET ZENBİLCİ KİMDİR?
1966 yılı Adana Kozan doğumlu olan Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Zenbilci, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı.
Ahmet Zenbilci, Adana İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, Sofulu Belde Belediye Başkanlığı, Sarıçam Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Başdanışmanlığı, İLBANK A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Zenbilci, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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