Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 37'ye düştü.

Adana Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti'den istifa etti
Bilal Bilici kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Bilal Bilici kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Haberi Görüntüle

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti.

Bilici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde çok değerli dostlar edindiğini aktaran Bilici, "Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 37'YE İNDİ

Bilal Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor: Müşteriler kaçtı

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor: Müşteriler kaçtı

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

Antalya'da otobüs yangını

Antalya'da otobüs yangını

Kocaeli'de besi çiftliğinde yangın

Kocaeli'de besi çiftliğinde yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...