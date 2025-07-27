Adana orman yangınları: Üç şüpheli tutuklandı

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, sosyal medyadan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yapılanan açıklamada, Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, yangına neden olduğu öne sürülen üç şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır.

Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, 'Yeşil Vatan Kahramanları'nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen üç kişi tutuklandı."

"ATEŞ YAKMAYALIM"

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle devam etti:



"Ateş yakmayalım, Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım. Duman ya da ateş gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım. Millet, devlet, vatan nöbetindeyiz."