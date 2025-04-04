Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman bitecek?

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan karnavalın bu yılki etabı da başladı. "Nisan'da Adana'da" sloganıyla gerçekleştirilen karnavalın sona ereceği tarih merak ediliyor. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı hakkında bilgiler...



PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen karnaval 13 Nisan'a kadar sürecek.



ETKİNLİK BU YIL DOLU DOLU OLACAK



"Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, 10 gün boyunca çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Etkinliklerde, ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.



Çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek karnavalın simgesi haline gelen ve renkli görüntülerle dikkati çeken "kostümlü kortej" ise 5 Nisan'da katılımcıları selamlayacak.



Karnaval kapsamında düzenlenecek konserlerde birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.