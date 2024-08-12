Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı

Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı. Adana Şakirpaşa Havalimanı ise artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Eski havalimanından yeni havalimanına taşınma ise 4 saat sürdü. Yeni havalimanında bir gün içinde 74 uçak trafiği gerçekleşerek toplam 11 bin 108 yolcuya hizmet verildi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na planlanandan 8 saat önce taşındı.

Yolcu uçuşlarına kapanan Adana Havalimanı'ndan taşınma işlemleri aralıksız bir şekilde yapılarak tüm ekipmanlar, konteyner ve tırlar vasıtasıyla 36 kilometre uzaktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 80 TIR'lık bir sevkiyatla sorunsuz bir şekilde transfer edildi.

Projede yüklenici firmadan 275 personel görev alırken, 78 araç kullanıldı. 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1121 metre uzunluğa ulaşıyor.

36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen ve 12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte bitirilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak ilk uçuşa hazır hale getirildi.

Taşınma operasyonunda görev alan birimlere özverili çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, yeni yuvalarının havacılık sektörüne hayırlı olması temenni edildi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı - 1

24 SAATTE 11 BİN 108 YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bir gün içinde 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirterek, "Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı." ifadesini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Beş ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Isparta'da feci kaza: 2 ölü

Isparta'da feci kaza: 2 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...