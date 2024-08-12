Adana Şakirpaşa Havalimanı 4 saatte taşındı

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na planlanandan 8 saat önce taşındı.



Yolcu uçuşlarına kapanan Adana Havalimanı'ndan taşınma işlemleri aralıksız bir şekilde yapılarak tüm ekipmanlar, konteyner ve tırlar vasıtasıyla 36 kilometre uzaktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 80 TIR'lık bir sevkiyatla sorunsuz bir şekilde transfer edildi.



Projede yüklenici firmadan 275 personel görev alırken, 78 araç kullanıldı. 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1121 metre uzunluğa ulaşıyor.



36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen ve 12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte bitirilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak ilk uçuşa hazır hale getirildi.



Taşınma operasyonunda görev alan birimlere özverili çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, yeni yuvalarının havacılık sektörüne hayırlı olması temenni edildi.