Adana sosyal medyanın gücüyle kültür turizminde öne çıkıyor

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri arasında pizzadan sonra 2. sırada yer alan Adana kebapla anılan Adana, tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizmindeki yerini aldı.

Adana’nın eşsiz lezzetlerinin yanı sıra kültürel dokusunu yansıtan videolarıyla bölgenin turizm elçiliğini üstlendiğini belirten Adana’nın ünlü kebapçılarından Uğur Aydın, “Adanamız mutlaka gezilmesi gerekilen, tarihi binlerce yıla uzanan bozulmamış doğal güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Sosyal medyada yayınladığımız videolarla bölgede kültür turizmini hareketlendirdik. Keşfedilmemiş bölgelerde gölün üstünde metrelerce uzunlukta Adana boru kebabı pişirip, ünlü Squid Game dizisinin Adana versiyonunu çektik. Akdeniz’den Karadeniz’e farklı bölgelerde çektiğimiz videolarla Adana’nın lezzetleri ve doğal güzellikleriyle anılmasına yönelik bir girişim başlattık. Videolarımız şehir merkezinin yanı sıra Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan, Karataş, Pozantı gibi ilçelerde turist ziyaretlerini artırdı. Özellikle Avrupa’dan gelen turistlerde dikkat çekici artışlar yaşanıyor” ifadelerinde bulundu.



KEBABI MUTFAKTAN ALIP DOĞANIN İÇİNDE PİŞİRDİ



Videolarında Adana’nın geleneksel lezzetlerini tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte tanıttığına dikkat çeken Uğur Aydın, ”Adana kebap yabancı turistler için bir çekim gücü oluşturmayı sürdürüyor. Şiş yerine 4 köşeli krom borulara dizerek pişirdiğimiz Adana boru kebabı, ilginç sunumunun yanı sıra lezzetiyle de kısa sürede müdavimlerini yarattı. Adını aldığı boru sayesinde etin suyunu tamamen içine çekerek lezzetini çifte katlayan bu kebap türü, bölgeyi gastronominin yanı sıra kültür turizminin çekim merkezi haline getirdi. Çünkü biz bu kebabı mutfaktan alıp Adana’nın doğal güzellikleri arasında pişirdik, doğanın içinde farklı sunumlarla sosyal medyada tanıttık. Gölün üstünde metrelerce uzunlukta boru kebabı pişirdiğimiz video, Tiktok’ta 65 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı” dedi.



TUR ŞİRKETLERİ DE HAREKETLENDİ



Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan videoların tur şirketlerini de hareketlendirdiğine değinen Uğur Aydın,“Tur şirketlerinin yıllık programlarında Adana’nın kapladığı yer giderek genişliyor. Şirketler yeni tur programlarında yalnızca lezzete değil keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzelliklere de odaklanıyor. Yabancı turistler, Adana’ya hayranlıklarını ifade ederken yalnızca lezzetten değil Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan, Karataş, Pozantı gibi ilçelerden bahsediyor. Adana’da henüz gitmediğimiz tarihi ve doğal güzelliklerle dolu çok sayıda bölge var. Faaliyetlerimizle bu bölgelerin de keşfedilmesini sağlayacağız” dedi.



SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYOR



Hazırladıkları videolarla sosyal yardım platformlarını da destekleyerek bölgede sosyal sorumluluk bilincinin olgunlaşmasına öncülük ettiklerine değinen Uğur Aydın, "Özellikle kimsesiz çocukların barındığı yurtlara düzenli yemek desteğinde bulunuyor, onları işletmemizde ağırlıyoruz. Engelli çocukların aileleri tarafından kurulan Gönüllü Anneler Topluluğu, Şehit Aileleri ve Gazi Yakınları Dernekleri de yemek desteği sağladığımız kuruluşlar arasında yer alıyor. Videoların paylaşımlarında takipçilerimize telefon, playstation, tablet ve bilgisayar gibi hediyeler ve çok özel ikramlar sunuyoruz. Yemek çekilişleriyle sınırsız yemek ikramlarımız oldukça popüler hale geldi. Bu yöndeki çalışmalarımızla bölgede sosyal yardımlaşma kültürünü yaygınlaştıracağız” dedi.