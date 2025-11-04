Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı (Ziyaret tarihleri ve saatleri)
04.11.2025 15:01
Son Güncelleme: 04.11.2025 16:01
Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Adana'da 18'inci Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 4 Kasım itibariyle açılışı yaptı. Açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, tarımla ilgilenen tüm vatandaşları fuara davet etti.
Adana'da 18'inci Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 120 firmanın katılımıyla açıldı. "Adana 18. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "18. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı", bölge tarımının tüm paydaşlarını stratejik bir platformda bir araya getiriyor.
ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ
Çukurova Bölgesi'nin en kapsamlı tarım buluşması olan 18. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 4–8 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.
ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ
Çukurova Bölgesi'nin en kapsamlı tarım buluşması olan 18. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 4–8 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.
DHA
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VE SON TEKNOLOJİLER SUNULACAK
Tarımın kalbi Adana'da, 35.000 metrekarelik geniş bir alanda hazırlanan fuar, Adana başta olmak üzere tüm Çukurova Bölgesi için büyük önem taşıyor. Fuar, tarımın her alanında ve sera-bahçecilik ekipmanlarında ihtiyaç duyulan tüm donanımları, geniş ürün gamını, son teknolojik yenilikleri ve sektörel inovasyonları ziyaretçilerin beğenisine sunarak üretici ile son kullanıcıyı buluşturmayı hedefliyor.
Bölgenin sektördeki en büyük ve en etkili ticari platformu olma özelliğini taşıyan fuarda; tarım makinelerinden (ekim ve dikim, hasat işleme, ilaçlama, gübreleme, toprak işleme vb.), tarım makineleri yedek parça ve aksesuarlarına; sulama sistemlerinden sera teknolojilerine; tohum, fide, fidan, bahçecilik ve çiçekçilik ilgili teknolojilerinden hayvancılık ekipmanları ve süt sağım sistemlerine; yemcilikten tarım teknolojileri ve yazılımlarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.
BÖLGESEL KATILIM HEDEFLENİYOR
Bu yılki fuarın odağında iki temel hedef yer alıyor. Bölgede aktif üretim yapan çiftçi ve üreticilerin fuara yoğun katılımını sağlamak ve Adana Tarım Fuarı’nı Çukurova’nın en büyük tarımsal buluşması olarak konumlandırarak, geniş ürün yelpazesinin sektöre sunduğu değeri daha da öne çıkarmak ve güçlendirmek. Bu doğrultuda, Adana, Mersin, Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Karaman ve Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Karapınar, Emirgazi gibi ilçelerinden yoğun bir ziyaretçi katılımı bekleniyor.
Adana Tarım ve Sera&Bahçe Fuarı; Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin desteklerinin yanı sıra, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün güçlü işbirlikleriyle düzenleniyor.
Sektör profesyonelleri ve üreticiler, fuarı 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.30 - 18.00, son gün olan 8 Kasım 2025 tarihinde ise 09.30 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.
Tarımın kalbi Adana'da, 35.000 metrekarelik geniş bir alanda hazırlanan fuar, Adana başta olmak üzere tüm Çukurova Bölgesi için büyük önem taşıyor. Fuar, tarımın her alanında ve sera-bahçecilik ekipmanlarında ihtiyaç duyulan tüm donanımları, geniş ürün gamını, son teknolojik yenilikleri ve sektörel inovasyonları ziyaretçilerin beğenisine sunarak üretici ile son kullanıcıyı buluşturmayı hedefliyor.
Bölgenin sektördeki en büyük ve en etkili ticari platformu olma özelliğini taşıyan fuarda; tarım makinelerinden (ekim ve dikim, hasat işleme, ilaçlama, gübreleme, toprak işleme vb.), tarım makineleri yedek parça ve aksesuarlarına; sulama sistemlerinden sera teknolojilerine; tohum, fide, fidan, bahçecilik ve çiçekçilik ilgili teknolojilerinden hayvancılık ekipmanları ve süt sağım sistemlerine; yemcilikten tarım teknolojileri ve yazılımlarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.
BÖLGESEL KATILIM HEDEFLENİYOR
Bu yılki fuarın odağında iki temel hedef yer alıyor. Bölgede aktif üretim yapan çiftçi ve üreticilerin fuara yoğun katılımını sağlamak ve Adana Tarım Fuarı’nı Çukurova’nın en büyük tarımsal buluşması olarak konumlandırarak, geniş ürün yelpazesinin sektöre sunduğu değeri daha da öne çıkarmak ve güçlendirmek. Bu doğrultuda, Adana, Mersin, Kayseri, Niğde, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Karaman ve Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Karapınar, Emirgazi gibi ilçelerinden yoğun bir ziyaretçi katılımı bekleniyor.
Adana Tarım ve Sera&Bahçe Fuarı; Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin desteklerinin yanı sıra, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün güçlü işbirlikleriyle düzenleniyor.
Sektör profesyonelleri ve üreticiler, fuarı 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.30 - 18.00, son gün olan 8 Kasım 2025 tarihinde ise 09.30 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.