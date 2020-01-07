Adana Valiliği'nden sağanak ve kar uyarısı

Adana Valiliği'nden açıklamada yapılan yazılı açıklamada, kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanağın yarın da sürmesinin beklendiği belirtildi. Sağanağın kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışın Adana'nın merkez ve kıyı ilçeleri ile batısında etkili olduğu ifade edildi.



Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ayrıca Pozantı ilçemizdeki yoğun kar yağışı sebebiyle Adana-Pozantı-Akçatekir arası ile Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri istikametlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın mevsim şartlarına uygun olarak kış lastiği kullanmaları, zincir takmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur."

