Adana ve Akdeniz'de depremler

Adana'nın Aladağ ilçesinde ve Akdeniz'de Girit açıklarında sabah saatlerinde depremler meydana geldi.

Adana ve Akdeniz'de depremler
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.01 sıralarında 'de Girit Adası açıklarında da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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