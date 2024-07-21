Adana ve Akdeniz'de depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.01 sıralarında Akdeniz'de Girit Adası açıklarında da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

