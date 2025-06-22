Adana ve Çanakkale'de orman yangını: Müdahaleye giden arazöz kaza yaptı
Adana ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi sürerken, Adana'daki yangında bir arazöz kaza yaptı.
Adana ve Çanakkale'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Adana'daki yangın İmamoğlu ilçesinin Elifçiler Mahallesi'nde çıktı.
Yangına müdahale etmek için destek ekip olarak Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler de yola çıktı.
Yola çıkan arazözlerden biri Eskimantaş Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucunda devrildi.
Araçta bulunan Furkan B. ve Yusuf Ş. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yangına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN ORMANA SIÇRADI
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı.
Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Ekiplerin, orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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