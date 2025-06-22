Adana ve Çanakkale'de orman yangını: Müdahaleye giden arazöz kaza yaptı

Adana ve Çanakkale'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Adana'daki yangın İmamoğlu ilçesinin Elifçiler Mahallesi'nde çıktı. Yangına müdahale etmek için destek ekip olarak Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler de yola çıktı. Yola çıkan arazözlerden biri Eskimantaş Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucunda devrildi.

Adana'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Araçta bulunan Furkan B. ve Yusuf Ş. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yangına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor