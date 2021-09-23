Adana ve İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Adana'da 12, İstanbul'da 2 toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonu başlattı. Adana ve İstanbul'da özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlar da yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da sözde DAEŞ emiri olan tutuklu Mahmut Özden'in "Yamaçlı" olarak adlandırılan ve operasyonlar sonrasında dağılan oluşumunun yeniden toparlanmaya çalıştığı öğrenildi.