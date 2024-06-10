Adana ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana’nın Feke ve İzmir’in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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ve 'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan , havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1

BERGAMA’DA DA BAŞLADI

’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bozyerler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

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