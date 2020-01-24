Adana ve Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar (Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi)

Adana ve Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına bölge halkına zorluk yaşatıyor.

Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatılarını uçurdu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'ta bulunan bazı ağaçlar, devrildi.

Adana'da etkili olan fırtınanın yerinden söktüğü ağaç

İmamoğlu ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin çatısı, uçarak, çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu.

Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.

Kahmranmaraş'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrilen ağaç

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar bir ağacı yerinden söktü. Olay sırasında araç ya da yaya bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçması sonucu ise parçalar bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halinde bir apartman çatısından kopan parçalar yan tarafında bulunan ahırın üzerinde düştü. Ahırda bulunan 7 hayvan telef oldu.

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