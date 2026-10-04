Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler

Osmaniye ve Adana 'da peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD ) yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OSMANİYE'DE 5.2'LİK DEPREM

Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'tan deprem sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

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