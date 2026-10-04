NTV

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler

04.10.2026 14:30

Son Güncelleme: 04.10.2026 15:04

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler
NTV
Tuğba ÖztürkGündem editörü
Google'da NTV'yi tercih et

Adana'nın Saimbeyli ilçesi 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9'luk iki deprem sallandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Canlı yayın yükleniyor...

Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi.  

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

 

OSMANİYE'DE 5.2'LİK DEPREM

 

Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

 

AFAD'tan deprem sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

 

Ayrıntılar geliyor…