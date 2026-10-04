Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler. AFAD'dan ön değerlendirme raporları

Osmaniye ve Adana 'da peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD ) yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

4,4 ve 4,3'LÜK YENİ SARSINTILAR

Gündüz yaşanan depremlerin ardından akşam saatlerinde de sarsıntılar devam etti. Saat 19.00'da Adana Saimbeyli'de 4,4 ve saat 20.28'de 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Depremlerin derinlikleri 7 kilometre olarak açıklandı.



AFAD'DAN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORLARI



AFAD, bugün saat 14.43’te olan ve merkez üssü Osmaniye Sumbas olarak açıklanan 5,2'lik depreme ilişkin ön değerlendirme raporunda, depremin merkez üssünü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olarak verdi.



Raporda, ana şoktan 12:58'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 2.4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildiği ifade edildi. Depremin hangi faydan kaynaklandığının, ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini belirtildi.

Raporda, bölgede 1900 yılından bu yana 4 ve üzeri büyüklüğünde 32 deprem meydana geldiği, en büyüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Bölgede ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydı bulunduğu kaydedildi. AFAD, rapordaki bilgilerin depremi izleyen ilk 1 saat içinde üretilen verilerle derlendiğini belirterek, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.



14:36'da merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğündeki depremle ilişkin raporda ise ana şoktan önce büyüklükleri 1.7 ile 2.4 arasında değişen 6 artçı deprem kaydedildiği belirtildi.



14:19'daki 4,8 büyüklüğündeki depremin öncesinde ise büyüklükleri 1.5 ile 3.1 arasında değişen 11 artçı sarsıntı olduğu açıklandı.