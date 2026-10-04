Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler. Sarsıntılar devam ediyor
04.10.2026 14:30
Son Güncelleme: 04.10.2026 19:13
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9'luk, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremin ardından, saat 19.00'da yine Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
4,4'LÜK YENİ SARSINTI
Gündüz yaşanan depremlerin ardından akşam saatlerinde bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 19.00'da Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
ÖMER ÇELİK: AİLELERİMİZ YARIN ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREBİLİRLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bütün kurumların anında organize olarak sahaya indiğini belirten Ömer Çelik, “Şimdiye kadar bir can kaybı yok, etkilenen vatandaşımız yok. Sadece vatandaşlarımız psikolojik olarak etkilendi. Saha taraması devam edecek. Dezenformasyona karşı dikkatli olmak gerek. Geçmişteki depremlerle alakası olamayan görüntüler sosyal medyaya konuyor halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor bunlar. Resmi kurumları dikkatle takip etmek lazım." diye konuştu.
Şimdiye kadar gelen bilgilere göre okullarda bir hasar olmadığını söyleyen Çelik, "Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.” dedi.
OKAN TÜYSÜZ: 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM BEKLENMİYOR
Peş peşe korkutan depremlerin ardından NTV'ye konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin 6 Şubat depremlerinden bu yana stres altında olduğunu belirterek, “Bu depremlerin devam edeceği görülüyor. Ve bu depremlerin önemli bir kısmının da 6 Şubat depreminin etkisiyle ortaya çıktığı söylemek mümkün.” dedi ve şunları ekledi:
“Tek başına büyük bir fay söz konusu değil. Savrun fayı bunların içinde en büyüğü olmak üzere çok sayıda küçük küçük faydan oluşan bir bölge. O yüzden benim beklentim, çok büyük 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremin bu bölgede beklenmeyeceği yönünde. Yıkıcı büyük bir deprem beklenmiyor.”
ŞÜKRÜ ERSOY: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİSİ
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, “2023 depremlerinden sonra ikinci bir deprem olmuştu. 9 saat sonra Çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte biraz tetiklemişti. O bölgede Göksun'dan başlayarak Saimbeyli Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.” dedi.
NACİ GÖRÜR: DOĞU ANADOLU FAYI ÜZERİNDE OLAN DEPREMLER
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür de depremlerin Doğu Anadolu Fayı üzerinde olduğunu belirtirken, “Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
ADANA VALİSİNDEN AÇIKLAMA: “ŞU ANA KADAR GELEN OLUMSUZ BİR İHBAR YOK”
Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.
Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.
Adana'nın Kadirli ilçesinde vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.
OSMANİYE'DE 5.2'LİK DEPREM
AFAD'tan Osmaniye depremi sonrası gelen açıklamada, "Adana'daki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
OSMANİYE VALİSİNDEN AÇIKLAMA: “OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA”
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, “İlimiz Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem sonrası, ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.
Adana ile Osmaniye'de 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
BAKAN KURUM: "OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ, TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAKAN ÇİFTÇİ: “SAHA TARAMASI DERHAL BAŞLATILDI”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını bildirerek, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.
BAKAN URALOĞLU: “ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPILARINDA OLUMSUZLUK BULUNMUYOR”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ilk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapılarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, ilgili kurumların koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
BAKAN MEMİŞOĞLU: "BAKANLIK BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” diyerek şu açıklamayı yaptı:
"İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."