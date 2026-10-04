Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler. Sarsıntılar devam ediyor

OKAN TÜYSÜZ: 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM BEKLENMİYOR

Peş peşe korkutan depremlerin ardından NTV'ye konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin 6 Şubat depremlerinden bu yana stres altında olduğunu belirterek, “Bu depremlerin devam edeceği görülüyor. Ve bu depremlerin önemli bir kısmının da 6 Şubat depreminin etkisiyle ortaya çıktığı söylemek mümkün.” dedi ve şunları ekledi:

“Tek başına büyük bir fay söz konusu değil. Savrun fayı bunların içinde en büyüğü olmak üzere çok sayıda küçük küçük faydan oluşan bir bölge. O yüzden benim beklentim, çok büyük 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremin bu bölgede beklenmeyeceği yönünde. Yıkıcı büyük bir deprem beklenmiyor.”



ŞÜKRÜ ERSOY: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİSİ



Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, “2023 depremlerinden sonra ikinci bir deprem olmuştu. 9 saat sonra Çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana 'ya doğru pek çok fayı da birlikte biraz tetiklemişti. O bölgede Göksun'dan başlayarak Saimbeyli Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.” dedi.



NACİ GÖRÜR: DOĞU ANADOLU FAYI ÜZERİNDE OLAN DEPREMLER



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür de depremlerin Doğu Anadolu Fayı üzerinde olduğunu belirtirken, “Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.



ADANA VALİSİNDEN AÇIKLAMA: “ŞU ANA KADAR GELEN OLUMSUZ BİR İHBAR YOK”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.