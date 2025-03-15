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Adana yanıyor: Termometreler 40 dereceyi gördü

Adana'da araç içi termometreler, 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte gençler sulama kanalında serinledi.

Adana yanıyor: Termometreler 40 dereceyi gördü

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası 'da yaz mevsimini hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31,7 derece ölçüldü.

Park ve bahçelerdeki gölge altındaki termometreler 28, araç içi termometreler ise 40 dereceyi gösterdi.

Adana yanıyor: Termometreler 40 dereceyi gördü - 1

260 KİŞİ CAN VERDİ

Sıcakların artmasıyla birlikte son 11 yılda 260'dan fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanala gençler, serinlemek için girdi.

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