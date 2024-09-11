Adana'da 10 yıl önceki cinayetin hükümlüsü yakalandı

Adana'da 10 yıl önce cinayete karıştığı gerekçesiyle 18 yıl hüküm giyen kişi cezaevine gönderildi.

Adana'da 10 yıl önceki cinayetin hükümlüsü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Ahmet Esen'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Polis ekipleri, Esen'in 26 Ocak 2014'te Mestanzade Mahallesi'nde İbrahim Abut'un tabancayla öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Esen, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 26 Ocak 2014’te İbrahim Abut, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Abut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öne Çıkan Video

Narin nasıl öldürüldü? Ölüm nedeni araştırılıyor: "Kara kutu anne"

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mehmet Galip Ensarlioğlu kimdir? (AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarlioğlu'nun özgeçmişi)

Mehmet Galip Ensarlioğlu kimdir? (AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarlioğlu'nun özgeçmişi)

Çalışma Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çalışma Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çivi yazısından formülü çözüldü: 4 bin 500 yıllık parfüm yeniden doğdu

Çivi yazısından formülü çözüldü: 4 bin 500 yıllık parfüm yeniden doğdu

Resmi Gazete'de bugün: 11 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün: 11 Eylül tarihli Resmi Gazete kararları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...