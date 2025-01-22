Adana'da 100 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da TIR'da kaçak 100 cep telefonu ve 300 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da 100 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri TIR'ı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

TIR'ın dorsesinde gizli bölme oluşturulduğunu belirleyen ekipler, buradaki incelemede kaçak 100 ve 300 elektronik sigara buldu.

Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

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