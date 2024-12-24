Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramalarda 1050 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.



Polis ekipleri, adresteki şüpheli Serkan D'yi gözaltına aldı.