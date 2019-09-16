Adana'da 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başak Cemre Kuru (4) , merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 12. kattaki evlerinin pencereden düştü
Yaralanan çocuğa, haber verilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kuru, yaşamını yitirdi.
Adana'da 12. kattan düşen çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da, apartmanın 12'nci kattaki dairelerinde oynarken dengesini kaybedip, pencereden düşen Başak Cemre Kuru (4), hayatını kaybetti.
Adana'da 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.