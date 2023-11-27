Adana'da 14 katlı apartmanda yangın

Adana'da 14 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Adana'da 14 katlı apartmanda yangın

Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören apartmandakilerin ihbarı üzerine, adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da 14 katlı apartmanda yangın - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yaklaşık 1saatte yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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