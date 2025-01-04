Adana'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu: Anne ve babası tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık 2024'te merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde Rafet Dinç'in yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, şüpheli anne, baba ve kız kardeşi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü. Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.