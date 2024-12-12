Adana'da 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Abdulkadir Güzel'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.



Ekipler yaptıkları kontrolde, Güzel'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.



Güzel, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

