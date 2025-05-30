Adana'da 2,5 ton at eti ele geçirildi, 4 at son anda kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.'nin evlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi.

Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.'nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

2'Sİ TAY 4 AT ELE GEÇİRİLDİ

Evin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atların, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.