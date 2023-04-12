Adana'da 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Talay tutuklandı.



CENAZEYİ TESLİM ALAN OLMADI



Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesini henüz teslim alan olmadı.



Mehtap'ın anne ve babasının uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle aileleriyle görüşmedikleri, bu nedenle cenazeye sahip çıkan kimsenin olmadığı ileri sürüldü.



OTURDUKLARI EV KUNDAKLANDI



Dün akşam saatlerinde ise Mehtap bebeğin ölü olarak bulunduğu İstiklal Mahallesi’ndeki evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müstakil evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti. Ekipler, evi yakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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