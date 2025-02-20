Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.



Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.