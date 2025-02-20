Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.

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