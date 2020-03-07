Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 07.03.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:42

akaryakit.jpg

Adana'da iş yerinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iş yerinde plastik tanklar içinde 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...