Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ş.K. (64) ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan O.D.'nin (39) Kozan ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, Ş.K. ve O.D.'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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