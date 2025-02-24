Adana'da 2 milyon makaron ele geçirildi
Adana'da 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Araçta 2 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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