Adana'da 2 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

Adana'da 2 milyon makaron ele geçirildi
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta 2 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...