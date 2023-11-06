Adana'da 2 milyon TL'lik hırsızlık

Yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüpheliler, hırsızlık yaptığı bazı apartmanlara girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, Mine A. ile yanındaki şüphelilerin, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki daireden 400 bin liralık ziynet eşyası çaldığı saptandı. Mine A.’nın apartmandan çaldığı ziynet eşyalarını koyduğu poşetle çıktığı görüldü.



Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Osmaniye’deki evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar bulunamadı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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