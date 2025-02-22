Adana'da 21 litre sahte içki ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.



Adreste, 21 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.