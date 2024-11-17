Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ramazan İ'nin saklandığı ikameti belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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