Adana'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ramazan İ'nin saklandığı ikameti belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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