Adana'da 25 yıl hapis cezası olan adam yakalandı
Adana'da 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın (29) saklandığı adresi belirledi. Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.A'yı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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